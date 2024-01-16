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16.01.2024  14:24   Дмитро Колонєй

У харківській полікліниці працює басейн: режим роботи

У басейні харківского медзакладу можна займатися аквааеробікою та вільним плаванням

Працює басейн у міській полікліниці, режим роботи: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у міській поліклініці №8 працює басейн для занять з аквааеробіки та вільного плавання. 
 

Коли проводяться заняття з аквааеробіки

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  • Щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці о 8:00, 9:30, 15:00, 16:45.

Групи з вільного плавання

 
  • З 11:00 до 14:00 (пн, ср і пт),
  • з 8:00 до 11:00 (вт і чт).

Які документи потрібні для відвідування басейну 

  • Довідка лікаря-терапевта з даними про флюорографічне обстеження,
  • гінекологічний огляд,
  • лабораторні дослідження.
 
Детальна інформація - за тел.: (095) 295-32-52 (в робочий час).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, у яких випадках виписують паперовий лікарняний.
 
Тэги:  допомога, лікування, харків
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