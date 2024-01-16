У харківській полікліниці працює басейн: режим роботи

Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.