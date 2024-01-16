16.01.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Залишити заявку або поставити питання: для абонентів «Харківводоканалу» запровадили новий номер телефону

Абоненти можуть тепер телефонувати до диспетчерської КП «Харківводоканал» за телефоном +38 (057) 725-15-33, доступному безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів або за єдиним коротким номером 15-33, в рамках Харкова, передає РЕДПОСТ .



Залишити заявку або поставити питання: для абонентів «Харківводоканалу» запровадили новий номер телефону



Як повідомив начальник відділу інформації Департаменту збуту Олег Васильєв, нововведення дозволить споживачам, які залишили Харків, телефонувати до нашої диспетчерської служби цілодобово, щоб залишити заявку або поставити питання.

«Багато абонентів знаходиться сьогодні за межами Харкова, і саме для них цей новий мобільний номер стане гарною можливістю налагодити комунікацію з диспетчерською службою підприємства. За цим сервісом можна передати заявку на ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення, залишити звернення або з'ясувати причину відсутності води, уточнити стан особового рахунку та вирішити будь-які питання, пов'язані з роботою підприємства. Особливо, це насущно, коли в квартирі, де виникли проблеми, проживають люди похилого віку, яким може бути складно розібратися куди звернутися, а молодші родичі залишили місто.

Нова комунікація дозволяє вирішити всі питання телефоном з будь-якої точки України та інших країн. Ми намагаємося йти в ногу з часом і регулярно покращувати якість обслуговування наших абонентів розширюючи можливості мережі звернень», - зазначив Олег Васильєв.

За його словами, дзвінок +38 (057) 725-15-33 надходить до загальної диспетчерської, а потім розподіляється за профільними службами підприємства залежно від характеру звернення абонента. Після виконання заявки, абоненту передзвонюють та уточнюють якість та результат виконання звернення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Харківські теплові мережі» за минулу добу оперативно локалізували та усунули 17 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.