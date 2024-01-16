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16.01.2024  15:09   Дмитро Колонєй

Загарбники скинули бомбу на підприємство та обстрілювали парк на Харківщині (фото)

Правоохоронці Харківщини зафіксували наслідки ударів ворога по цивільних обʼєктах.

Гатили по міському парку та скинули бомбу на підприємство окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія знову нанесла удари по цивільних обʼєктах 15 січня.
 
  • Близько 21:50 авіабомбою ворога зруйновано підприємство у Вовчанську. 
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Гатили по міському парку та скинули бомбу на підприємство окупанти: Новини Харкова
  • Іншею ціллю окупантів став міський парк, обстріляний з артилерії. Пошкоджено памʼятники.  

Гатили по міському парку та скинули бомбу на підприємство окупанти: Новини Харкова

 
Прокурори задокументували злочини, вчинені збройними силами РФ.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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