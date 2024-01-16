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16.01.2024  15:56   Дмитро Колонєй

ДТП: під Харковом загинули водій та пасажир автівки (фото)

Поліція з'ясовує обставини смертельної аварії під Харковм.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 січня 2024 року близько 9:00 на 644 км +150 м автошляху «Київ-Харків-Довжанський» між селами Кам’янка та Долина Ізюмського району сталася смертельна аварія.
 
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Наразхі відомо, що авто Chevrolet Aveo, яким керував 59-річний мешканець Борової виїхав зустрічну смугу та зіткнувся з  Lexus, за кермом якого знаходився 23-річний мешканець міста Слов’янськ.
 
 
Водій Chevrolet Aveo та 52-річний пасажир загинули на місці події. 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
 
Тэги:  дтп, смерть, харків, аварія
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