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16.01.2024  16:04   

Відлига і мокрий сніг у Харкові (фото)

Харків, відлига, погода

Фото: РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, сніг, відлига, погода
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