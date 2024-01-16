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16.01.2024  16:23   Рита Парфенова

У спальному районі Харкова обікрали котельню

У котельні в Індустріальному районі сталася крадіжка, під час якої була викрадена нова засувка та кілька метрів труб.

крадіжка

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», крадіжка сталася 5 січня.

Працівники служби безпеки та режиму комунального підприємства під час спільних оперативних заходів разом із поліцією встановили всі обставини цього злочину. Вдалося також визначити особу зловмисника – ним виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Після проведення слідчих дій викрадене майно буде повернуте на котельню.

Новини Харкова: в Індустріальному районі обікрали котельню Новини Харкова: в Індустріальному районі обікрали котельню

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Раніше РЕДПОСТ писав, що крадій в розшуку намагався втекти від поліції у центрі Харкова.

 

Тэги:  крадіжка, харків
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