У спальному районі Харкова обікрали котельню

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», крадіжка сталася 5 січня.

Працівники служби безпеки та режиму комунального підприємства під час спільних оперативних заходів разом із поліцією встановили всі обставини цього злочину. Вдалося також визначити особу зловмисника – ним виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Після проведення слідчих дій викрадене майно буде повернуте на котельню.