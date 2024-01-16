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16.01.2024  16:39   Дмитро Колонєй

Росіяни можуть висадити десант під Харковом: фейк окупантів

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про десант під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, американський Інститут вивчення війни поінформував, що РФ може формувати десант для висадки в тилах наших військ, і як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова.
 
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Заступник керівника Центр протидії дезінформації  лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко вважає такий варіант малоймовірним, Він зазначив, що ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. 
 
Навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО. 
 
Нагадаємо, раніге РЕДПОСТ писав, що Росія мобілізує щодня більше тисячі осіб
 
Тэги:  фейк, агрессия россии, харків
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