Бійці «Сталевого кордону» на Харківщині «вітають» ворога з добрим ранком (відео)

Мінометні розрахунки «Сталевого кордону» щоденно здійснюють активну роботу по нейтралізації ворожих позицій.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, виконання щоденних бойових завдань нашими захісниками стають ще одним важливим кроком у напрямку нашої перемоги.
Бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон», діючи на Харківщині, впевнено та ефективно використовують міномети калібру 120 мм для атаки ворожих позицій, демонструючи високий рівень професійності та готовності до викликів нашого часу.
Кожен такий вчинок є важливим внеском у загальний резонанс на шляху до визволення території та об'єднання країни.
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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині вдало використали антидронові рушниці для ловлі "напівживого" ворожого дрона.
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