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16.01.2024  17:11   Дмитро Колонєй

На Харківщині хитрий злодюга обдурив знайомих та незаконно вирубив дерева на чверть мільйона

Викрито "чорного" лісоруба на Харківщині, який вирубив десятки дерев.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 57-річний чоловік у вересні 2023 року організував незаконну вирубку дерев на території с. Мальцівське Новоіванівського старостинського округу Лозівської міської територіальної громади. При чому він обдурив занйомих, запевнив їх, що має всі необхідні дозволи на порубку дерев, хоча насправді таких документів не мав. 
 
 
 
Упродовж вересня-жовтня 2023 року підозрюваний вирубив понад 80 кленів. Зрубану деревину він у подальшому перепродавав. Цим він завдав шкоди майже на 250 тис. гривень.  
 
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Зловнмику загрожує тюремний строк від п’яти до семи років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про масштабні обшуки у чорних лісорубів, які провели правоохоронці.
 
Тэги:  афера, назаконна вирубка, харків
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