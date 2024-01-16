16.01.2024 17:31 Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на овочі та фрукти: аналіз експертів

Змінилися ціни на низку товарів.

Виноград

Здорожчав найбільше. Він протягом січня подорожчав на 52 гривні - зі 180 до 232 гривень.

Мандарини

Середня ціна зростала з 56,34 гривні до 60 - 81 гривні. А вартість мандаринів "Марокко", які з'явились на українських прилавках лише у січні, стартує від 149 гривень.

Банани

Вартість кілограма зросла з 61,53 гривні до 64,20 гривень.

Картопля

На початку року ціни на овоч зросли на 11% порівняно з груднем місяцем. І українські фермери продовжують підвищувати вартість своєї продукції.

Огірки

Зростають ціни на тепличні огірки.

Чому зростають ціни на огірки

збільшення попиту

істотне скорочення пропозиції цієї продукції.

Продаються по 90-135 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% дорожче, ніж у грудні.

Кава

Суттєво здорожчала. З 26,25 гривень у середньому на початку 2023 року за чашку еспресо до 29,45 гривень у грудні. Вартість на каву залежить від регіону: якщо у Хмельницькій області стандартну порцію можна купити від 20,53 гривні, то у Запорізькій — від 36,93 гривень.