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16.01.2024  17:31   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на овочі та фрукти: аналіз експертів

Змінилися ціни на низку товарів.

 
 

Виноград

Здорожчав найбільше. Він протягом січня подорожчав на 52 гривні - зі 180 до 232 гривень.
 

Мандарини

Середня ціна зростала з 56,34 гривні до 60 - 81 гривні. А вартість мандаринів "Марокко", які з'явились на українських прилавках лише у січні, стартує від 149 гривень. 
 

Банани

Вартість кілограма зросла  з 61,53 гривні до 64,20 гривень. 
 

Картопля

На початку року ціни на овоч зросли на 11% порівняно з груднем місяцем. І українські фермери продовжують підвищувати вартість своєї продукції.
 

Огірки

Зростають ціни на тепличні огірки.
 

Чому зростають ціни на огірки 

 
  • збільшення попиту
  • істотне скорочення пропозиції цієї продукції. 
Продаються по 90-135 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% дорожче, ніж у грудні.
 

Кава

Суттєво здорожчала. З 26,25 гривень у середньому на початку 2023 року за чашку еспресо до 29,45 гривень у грудні.  Вартість на каву залежить від регіону: якщо у Хмельницькій області стандартну порцію можна купити від 20,53 гривні, то у Запорізькій — від 36,93 гривень.
 
 
Тэги:  ціни, прогноз, овочі, фрукти
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