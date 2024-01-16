Ціни на яблука б'ють рекорди

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit, подорожчання на яблука сягнуло 30% в порівнянні з кінцем першого тижня січня.

Ключові учасники ринку вказують, що підвищення цін пов'язане з істотним зростанням активності на ринку закупівель. Виробники додають, що якщо тиждень тому попит на місцеве яблуко був низьким, то зараз покупці різних категорій виявляють підвищений інтерес до цієї продукції.

Аналітики зауважують, що подальше зростання цін на яблука в Україні не виключено, оскільки імпорт з найближчих сусідів не передбачається більш доступним.

Зазначимо, що ціни на яблука в Україні наразі на 50% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Ціни на ці фрукти в поточному сезоні продовжують встановлювати нові рекорди порівняно з минулими п’ятьма сезонами.

Експерти також відзначають, що пропозиція яблук високої якості на ринку України обмежена, що також сприяє зростанню цін, оскільки багато садівників пропонують продукцію, яка втратила якість через тривале зберігання, а продаж більш якісного продукту планують почати не раніше початку весни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зараз в Україні спостерігається швидке здешевлення імпортних помідорів після новорічних свят.