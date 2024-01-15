В Україні дешевшають несезонні імпортні овочі

Зараз в Україні спостерігається швидке здешевлення імпортних помідорів після новорічних свят.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на EastFruit.
Протягом останнього тижня ціни на тепличний томат впали в середньому на 17%, пропонуючи їх за 65-75 грн/кг ($1,72-1,98/кг), залежно від якості та обсягу.
Таке різке здешевлення пов'язують із зниженням торгової активності після свят, що призвело до накопичення нереалізованих запасів, і продавці змушені знижувати ціни.
Незважаючи на це, ціни на турецькі помідори в середньому на 16% вищі, ніж у минулому році. Зазначимо, що ціни на помідори залишаються на найвищому рівні за останні 5 сезонів на внутрішньому ринку України.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з цінами на продукти українського виробництва має бути стабільна ситуація у 2024 році.
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