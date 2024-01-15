Ворог б'є з повітря та артилерії по населеним пунктам Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема:
На Куп'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, але Сили оборони успішно відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області.
На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 січня 2024 року.
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