15.01.2024 19:38 Рита Парфенова

Ворог б'є з повітря та артилерії по населеним пунктам Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.



Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема:

Берестове,

Бочкове,

Вовчанськ,

Гур'їв Козачок,

Дворічна,

Іванівка,

Козача Лопань,

Огірцеве,

Охрімівка,

Петропавлівка,

Синьківка.

На Куп'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, але Сили оборони успішно відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області.



На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 січня 2024 року.