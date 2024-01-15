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15.01.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

 
Про стан бойових дій на Харківщині на ранок ввечері 15 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські прикордонники приземлили ворожий дрон (відео).
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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