На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника

Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших. Найкраще виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.