На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
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Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших. Найкраще виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
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