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15.01.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Про оперативну ситуацію на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 14 по 15 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За цей період рятувальниками здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами, не залучались.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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