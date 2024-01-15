15.01.2024 07:30 Рита Парфенова

15 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День народження Вікіпедії святкується щорічно 15 січня.

Вікіпедія, універсальна енциклопедія в Інтернеті, визначається за обсягом даних і тематичним охопленням як найповніша енциклопедія в історії людства. Початковим прародителем Вікіпедії вважається проект Nupedia, англомовної енциклопедії, статті для якої писали вчені та академічні фахівці. Засновниками цього проекту були Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз.

У 2001 році Вейлз та Сенгер відкрили власний веб-сайт "Вікіпедія", де будь-хто з користувачів мав можливість брати участь у редагуванні енциклопедії.

Також цього дня

У 1622 році народився Мольєр (справжнє ім'я Жан Батіст Поклен, французький драматург, актор і театральний діяч («Скупий», «Уявний хворий», «Міщанин у дворянстві», «Тартюф»).



1797 – лондонець Джон Етерінгтон вийшов на вулицю у новому головному уборі – циліндрі, за що був оштрафований на 50 фунтів стерлінгів. На згадку про цю подію чомусь у США 15 січня відзначається Національний день капелюха.



1878 – вперше телефон використовується для порятунку людей, коли 20 лікарів викликають для надання термінової медичної допомоги потерпілим у залізничній катастрофі біля американського містечка Таріфвіль (штат Коннектикут).



1880 – з'явилася перша телефонна книга, в якій налічувалося 255 абонентів.



1898 – в Італії створюється футбольний клуб "Мілан".



1929 – народився Мартін Лютер Кінг, борець проти расової дискримінації у США, лауреат Нобелівської премії.



1992 – Верховна Рада затвердила музичну редакцію державного гімну України – композицію «Ще не вмерла Україна» (сл. Павла Чубинського, муз. Михайла Вербицького). Натомість перша строфа гімну звучить «Ще не вмерла Україна і слава, і воля».



2001 – стала доступною перша версія Вікіпедії – універсальна енциклопедія, що вільно розповсюджується в Інтернеті.



2009 – екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на річку Гудзон посеред Нью-Йорка. Двигуни аеробуса відмовили внаслідок зіткнення із зграєю гусей на висоті 850 м після зльоту з аеропорту «Ла Гуардія». На основі цих подій у 2016 році Клінт Іствуд зняв фільм «Диво на Гудзоні» з Томом Хенксом у головній ролі.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Гавриїл, Іван, Ілона, Михайло, Олена, Павло, Прохор, Ян.

за Юліанським календарем: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.