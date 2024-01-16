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16.01.2024  17:59   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова спіймали чоловіка, який зробив з квартири склад наркотиків

Затримали чоловіка під Харковом, який збував заборонене зілля.

Спіймали чоловіка, яки зробив з квартири склад наркотиків: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці затримала чоловіка з Чугуївщини, який займався збутом наркотиків
 
За його місцем мешкання біло проведено санкціонований обшук:
  • вилучено близько п’яти кілограмів висушеної та підробленої речовини рослинного походження, за всіма ознаками схожої на канабіс,
  • знайдено солі PVP.
 
Спіймали чоловіка, яки зробив з квартири склад наркотиків: Новини Харкова
 
Речові докази направлені на експертизу.
 
Спіймали чоловіка, яки зробив з квартири склад наркотиків: Новини Харкова
Тэги:  наркотики, харків
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