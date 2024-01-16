У ДТП під Харковом загинув чоловік, жінка та трирічна дитина в лікарні (фото)

У селищі Пісочин сталася ДТП, в результаті якого одна особа загинула, а дві отримали травми, включаючи трирічну дитину.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася близько 10 години ранку 16 січня у селищі Пісочин.
Автомобіль "Subaru Forester", керований 58-річним водієм, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Toyota Aurion", за кермом якого перебувала 28-річна жінка.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Також 28-річну водійку "Toyota Aurion" та трирічнуй дівчину госпіталізували до лікарні.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України для ретельного розслідування обставин аварії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що, 16 січня 2024 року близько 9:00 на 644 км +150 м автошляху «Київ-Харків-Довжанський» між селами Кам’янка та Долина Ізюмського району сталася смертельна аварія.
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