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16.01.2024  18:56   Рита Парфенова

У Нацполіції заперечують стрілянину у співробітника ТЦК

Національна поліція заявляє, що відео, яке нібито показує постріл у працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), є фейком.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліція виявила, що відео, розміщене у російських медіа, містить ознаки підробки. Зокрема, на відеозаписі немає характерних ознак пострілу з вогнепальної зброї, написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, а «водяний знак» на відео є підробкою, не відповідаючи офіційному водяному знаку Національної поліції України (НПУ).

Крім того, поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

Національна поліція закликає не поширювати інформацію з російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам, наголошуючи на спробах ворожого втручання та дискредитації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про десант під Харковом.

Тэги:  фейк, поліція
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