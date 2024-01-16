У Нацполіції заперечують стрілянину у співробітника ТЦК

Національна поліція заявляє, що відео, яке нібито показує постріл у працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), є фейком.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Поліція виявила, що відео, розміщене у російських медіа, містить ознаки підробки. Зокрема, на відеозаписі немає характерних ознак пострілу з вогнепальної зброї, написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, а «водяний знак» на відео є підробкою, не відповідаючи офіційному водяному знаку Національної поліції України (НПУ).
Крім того, поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.
Національна поліція закликає не поширювати інформацію з російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам, наголошуючи на спробах ворожого втручання та дискредитації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про десант під Харковом.
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