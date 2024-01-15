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15.01.2024  22:03   Рита Парфенова

Як прикордонний безпілотник полює на окупантів на Харківщині (відео)

Бійці «Сталевого кордону» на Харківщині за допомогою дрона знищили двох окупантів, ще четверо були поранені.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Бійці прикордонної бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» на Харківщині продовжують активно очищувати територію від ворожих загроз.

За допомогою ударного безпілотника (БПЛА) проведено успішне нічне полювання, яке завершилося вдалим результатом: четверо окупантів отримали поранення, а ще двоє були знищені.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як  прикордонники на Харківщині вдало використали антидронові рушниці для ловлі "напівживого" ворожого дрона.
Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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