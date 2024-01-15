15.01.2024 21:39 Рита Парфенова

Солдата з харківської 92-ї бригади нагородили «Золотим хрестом»

За мужність та відвагу старшого солдата 92-ї ОШБр Костянтина Макаренка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача Збройних сил України.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, нагороду вручив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.



Житель Харківщини, Макаренко, керуючи електровозом на залізниці у цивільному житті, став навідником-оператором БТР-4Е в третьому штурмовому батальйоні після призову до війська. Відзначився активністю та сміливістю, приєднавшись до 92 ОШБр.

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Протягом вісьми місяців служби Макаренко брав участь у численних боях, включаючи битву під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку. Під шквальним вогнем ворожої артилерії, він, як частина екіпажу, ефективно прикривав штурмові дії своєї роти, стримуючи противника та допомагаючи піхоті здобути більш вигідні позиції.

Костянтин Макаренко віддав свою нагороду своєму синові, який мріє слідувати за батьківськими слідами та невдовзі з нетерпінням чекає повернення батька додому.

Раніше РЕДПОСТ писав, що кінологи 5-ї Слобожанської бригади були відзначені грамотами та подяками від начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.