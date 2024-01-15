Солдата з харківської 92-ї бригади нагородили «Золотим хрестом»

За мужність та відвагу старшого солдата 92-ї ОШБр Костянтина Макаренка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача Збройних сил України.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, нагороду вручив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Житель Харківщини, Макаренко, керуючи електровозом на залізниці у цивільному житті, став навідником-оператором БТР-4Е в третьому штурмовому батальйоні після призову до війська. Відзначився активністю та сміливістю, приєднавшись до 92 ОШБр.
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