    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 січня
16.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.

хрків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 січня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі південний, вдень західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо по небу пливуть хмари, то незабаром почнеться хуртовина.
  • Гілки на деревах тріщать до морозу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 січня 14.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 січня 13.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 