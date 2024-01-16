16.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 січня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.



Вітер вночі південний, вдень західний, 7 - 12 м/с.



Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

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Народні прикмети

Якщо по небу пливуть хмари, то незабаром почнеться хуртовина.

Гілки на деревах тріщать до морозу.