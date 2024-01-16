Прогноз погоди у Харкові на 16 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 січня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі південний, вдень західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
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Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.
16 січня в Україні вшановується пам'ять захисників Донецького аеропорту, відомих як кіборги.
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