25.12.2023 16:10 Рита Парфенова

Харківські біатлоністи здобули медалі на чемпіонаті України

Спортсмени Харківщини успішно виступили на чемпіонаті України з біатлону.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланнчм на ХОВА, наши спортсмени вибороли 2 золоті та 2 срібні медалі.

Спринт серед чоловіків

У захоплюючому змаганні харківські біатлоністи здобули перші два місця. Степан Кінаш став переможцем з результатом 23:57.2, в той час як Олександр Понамаренко виграв срібло, відстаючи на 13.1 секунди. Третім фінішував Антон Дудченко з Тернопільської області (24:24.3).

Гонка переслідування

Степан Кінаш додав до свого досягнення ще одну срібну медаль (37:19.4). Хоча він відсталий від лідера Руслана Ткаленка майже на 45 секунд, він відзначився вражаючим результатом. Третє місце посів Дмитро Грущак з Тернопільської області (37:44.1).

Спринт серед жінок

Любов Кип'яченкова виборола золото для Харківщини (21:44.7), випередивши суперницю Олександру Меркушину з Закарпатської області на 11.9 секунд. Бронзу отримала Олена Городня з Львівської області (22:53.7).

Змішана естафета

Харківські біатлоністи взяли четверте місце в змішаній естафеті (1:06:22.9), близько до медалей. Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш поступилися переможцям із команди Сумської області майже на 4 хвилини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учні Харківського ліцею №152 (Холодногірський район) успішно виступили на змаганнях з різних видів спорту.