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22.12.2023  16:41   Дмитро Колонєй

Юні мешканці Харкова стали перемогли на престижних турнірах

Купу нагород завоювали представники Харкова на всеукраїнських та міжнародних змаганнях і конкурсах.

Стали переможцями та призерами престижних змагань мешканці Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні Харківського ліцею №152 (Холодногірський район) успішно виступили на змаганнях з різних видів спорту.
 
Стали переможцями та призерами престижних змагань мешканці Харкова
 
  • Віолетта Вакула посіла перше місце у Відкритому кубку КЗ ДЮСШ «Центр бойових мистецтв «ХОР» з таеквондо у м. Богодухів.
  • Давід Волинський переміг на цих змаганнях у програмі "Спаринг". 
  • Марія Дорошенко та Марія Бочкова стали лауреатами першого ступеню на Всеукраїнському дитячому хореографічному конкурсі «МультіВаль». Разом із колективом «DiSide dance» вони виграли сертифікат на безкоштовну участь у міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «BALTIC GRAND». 
  • Нікіта Базарний зі своєю партнеркою здобув «золото» на Всеукраїнському конкурсі з бальних танців, що пройшов у м. Дніпро.

Стали переможцями та призерами престижних змагань мешканці Харкова

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків
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