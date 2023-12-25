25.12.2023 16:40 Рита Парфенова

Злочинна група, що торгувала наркотиками, розкрита на Харківщині (фото)

Правоохоронці на Харківщині викрили злочинне угруповання, що займалося розповсюдженням наркотичних речовин.

Як повідомлє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіцї у Харківській області, четверо осіб із Дніпропетровської області віком від 20 до 34 років причетні до цієї злочинної діяльності.



Зловмисники заздалегідь узгоджували зустрічі з потенційними клієнтами через телефон та особисто передавали наркотики покупцям.





Операцію з розкриття групи провели співробітники управління карного розшуку, Красноградського райвідділу поліції, кінологи, поліцейські особливого призначення, СБУ та прокуратура. Під час санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів виявили:

14 зіп-пакетів із речовиною рослинного походження,

пристрої для вживання наркотиків,

близько 50 пігулок білого кольору,

банківські карти,

мобільні телефони,

понад 124 тисячі гривень,

гранати, запали, патрони, гільзи та інше.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Двом особам пред'явлено підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України, іншим - за частиною 1 статті 307.

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Санкція статті передбачає покарання від 4 до 10 років позбавлення волі. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронні органи продовжують докладне розслідування цього кримінального угруповання.

Раніше РЕДПОСТ писав про засудження людини, яка орендувала будинок під Харковом та створила нарколабораторію

Источник: Поліція Харківської області

харків Тэги: наркотики