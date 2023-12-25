Злочинна група, що торгувала наркотиками, розкрита на Харківщині (фото)

Правоохоронці на Харківщині викрили злочинне угруповання, що займалося розповсюдженням наркотичних речовин.
Як повідомлє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіцї у Харківській області, четверо осіб із Дніпропетровської області віком від 20 до 34 років причетні до цієї злочинної діяльності.
Зловмисники заздалегідь узгоджували зустрічі з потенційними клієнтами через телефон та особисто передавали наркотики покупцям.
Операцію з розкриття групи провели співробітники управління карного розшуку, Красноградського райвідділу поліції, кінологи, поліцейські особливого призначення, СБУ та прокуратура. Під час санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів виявили:
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Двом особам пред'явлено підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України, іншим - за частиною 1 статті 307.
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