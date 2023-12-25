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25.12.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Працівники комунального підприємства «Харківводоканал» здали кров тяжкохворим дітям

Працівники комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» вчергове стали донорами та долучились до передноворічного марафону добра, передає РЕДПОСТ .

 
Цього разу плазма крові буде направлена маленьким пацієнтам КНП «Міська клінічна дитяча лікарня №16» ХМР. Завдяки цим безоплатним донаціям тяжкохворі діти безкоштовно отримають дорогоцінні ліки з плазми крові. А для них це найкращий подарунок до свята. Бо саме від препаратів з плазми крові залежить їх майбутнє та навіть життя. 
 
«Здавали кров напередодні новорічних та різдвяних свят, тому і настрій був піднесений. Тим більше, коли дізналися, що плазму направлять хворим дітлахам. Адже діти – це майбутнє країни. Наші коллеги раніше віддали кров воїнам-захисникам. Дуже приємно віддчувати, що причасні до гарних та потрібних справ, особливо в такий складний для країни час. Але впевнені, що разом вистоямо та переможемо» - відмічають водоканальці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли, як усували аварії на трубопроводах.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  донорство крові, медицина, харків
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