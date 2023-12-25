Працівники комунального підприємства «Харківводоканал» здали кров тяжкохворим дітям

Працівники комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» вчергове стали донорами та долучились до передноворічного марафону добра, передає РЕДПОСТ .
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
З 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, українці святкують Різдво 25 грудня.
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