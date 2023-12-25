25.12.2023 17:10 Рита Парфенова

Як не зіпсувати ялинку в рік Дракона: заборонені іграшки та рекомендації

У нашому повсякденному житті ми часто надаємо особливого значення символіці та прикметам, особливо коли річ стосується свят, таких як Новий рік.

У Рік Дракона важливо уникати темних кольорів для іграшок на ялинці, повідомлє РЕДПОСТ із посиланням на УНІАН. Символ Дракона асоціюється із силою, удачею та процвітанням, тому використання темних відтінків може порушити позитивну енергію символу.



Такрж існує кілька важливих моментів, пов'язаних тим, які іграшки вішати небажано.

1. Гострі кути:

Заборонено вішати іграшки з гострими кутами. Дерев'яний Дракон асоціюється з природою, турботою та миролюбністю, тому краще уникати прикрас з гострими кутами, щоб утриматися від порушення гармонії символу.

2. Атрибути хвороб та невдач:

У 2024 році важливо уникати фігурок та гірлянд, пов'язаних із хворобами, смертю або невдачею. Такі атрибути несуть негативну енергію та краще їх уникати.

3. Грубі іграшки:

Не прикрашайте ялинку неестетичними та грубими іграшками. Дракон символізує природу та мудрість, тому вибір грубих текстур може порушити його елегантність та м'якість.

Рекомендації для прикрас:

Замість цього, обирайте світлі та золоті тона. Кольори Зеленого Дерев'яного Дракона вітаються, тож вони чудово пасуватимуть. Використовуйте кулі різних розмірів яскравих кольорів. Монетки та конверти з грошима також стануть чудовою прикрасою, привертаючи достаток у ваш дім.



Нехай ваша ялинка стане втіленням позитивних емоцій та гармонії у Рік Дракона!