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25.12.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік, який обкрадав квартири, отримав тюремний термін

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий чоловік протягом квітня-липня минулого року «заробляв на життя» крадіжками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зловмисник проникав до квартир, розташованих у Київському районі м. Харкова, а також магазину, зламуючи замки до приміщень.
 
Здобиччю крадія ставала побутова та комп’ютерна техніка, яку він у подальшому перепродавав. Усього зловмисник вчинив десять епізодів крадіжок.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише в одному епізоді, пояснивши, що інші крадіжки він не вчиняв. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.
 
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що злочинна група, що торгувала наркотиками, розкрита на Харківщині.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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