25.12.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік, який обкрадав квартири, отримав тюремний термін

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий чоловік протягом квітня-липня минулого року «заробляв на життя» крадіжками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зловмисник проникав до квартир, розташованих у Київському районі м. Харкова, а також магазину, зламуючи замки до приміщень.

Здобиччю крадія ставала побутова та комп’ютерна техніка, яку він у подальшому перепродавав. Усього зловмисник вчинив десять епізодів крадіжок.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише в одному епізоді, пояснивши, що інші крадіжки він не вчиняв. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram