Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
Нещодавно на Харківському напрямку, прикордонники успішно застосували антидронову рушницю для приземлення ворожого безпілотника, який порушив кордон із Росією та намагався розвідати наші позиції.
Охоронці кордону знову відзначилися своєю відданістю, доводячи, що наші недоторкані рубежі захищені відмінно, та показали противнику наслідки його спроб втручання в незалежність та суверенітет нашої Батьківщини.
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