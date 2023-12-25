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25.12.2023  17:43   Рита Парфенова

Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

На Харківському напрямку прикордонники збили ворожий дрон

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Нещодавно на Харківському напрямку, прикордонники успішно застосували антидронову рушницю для приземлення ворожого безпілотника, який порушив кордон із Росією та намагався розвідати наші позиції.

Охоронці кордону знову відзначилися своєю відданістю, доводячи, що наші недоторкані рубежі захищені відмінно, та показали противнику наслідки його спроб втручання в незалежність та суверенітет нашої Батьківщини.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.
Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, харків, прикордонники
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