14.02.2024 14:30 Віталій Хінєвіч

Вода, що подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам - фахівці КП «Харківводоканал»

Фахівці лабораторій санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» посилили перевірки якості води, передає РЕДПОСТ .

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю за якістю води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов. За його словами, незважаючи на те, що нещодавній витік нафтопродуктів у річки Харкова не вплинув на належну якість водопровідної води, на підприємстві посилили контроль у напрямку лабораторних досліджень.

«За їхніми результатами вода, що подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Проте, на випадок можливого виявлення якихось відхилень від стандартів, ми заздалегідь розробили комплекс оперативних заходів зі стабілізації ситуації», - зазначив Андрій Стародубов.

У свою чергу начальник мікробіологічного відділу Олена Максимова повідомила, що на контрольних точках (накопичувальні резервуари чистої води, водопровідні станції, водорозбірні колонки) щодня проводиться забір 30 проб води, які досліджуються за 50-ма показниками. З моменту виникнення екологічної катастрофи у Харкові всі параметри залишаються в нормі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки дронів по Харкову нафтопродукти не потрапили до джерел питної води.