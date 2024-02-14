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14.02.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

Вода, що подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам - фахівці КП «Харківводоканал»

Фахівці лабораторій санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» посилили перевірки якості води, передає РЕДПОСТ .

 
Про це сьогодні, 14 лютого, повідомив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю за якістю води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов. За його словами, незважаючи на те, що нещодавній витік нафтопродуктів у річки Харкова не вплинув на належну якість водопровідної води, на підприємстві посилили контроль у напрямку лабораторних досліджень.
 
«За їхніми результатами вода, що подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Проте, на випадок можливого виявлення якихось відхилень від стандартів, ми заздалегідь розробили комплекс оперативних заходів зі стабілізації ситуації», - зазначив Андрій Стародубов.
 
 
 
У свою чергу начальник мікробіологічного відділу Олена Максимова повідомила, що на контрольних точках (накопичувальні резервуари чистої води, водопровідні станції, водорозбірні колонки) щодня проводиться забір 30 проб води, які досліджуються за 50-ма показниками. З моменту виникнення екологічної катастрофи у Харкові всі параметри залишаються в нормі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки дронів по Харкову нафтопродукти не потрапили до джерел питної води.
 
Тэги:  харків, вода
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