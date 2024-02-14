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14.02.2024  14:45   

Окупанти обстріляли фермерство на Харківщині снарядами з Північної Кореї

Уламок снаряду знайшли на території фермерського господарства в селищі Вовчанські Хутори після мінометного обстрілу.

 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Це фрагмент підривача до артснаряду, написи - корейською мовою. Вибухотехніки продовжують вивчати його.
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Під час обстрілу снаряди, попередньо, калібру 122 мм поцілили поблизу складів - побило будівлі та сільгосптехніку. Це - черговий цивільний об'єкт, жодного військового там не було»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 13 по 13 лютого 2024 року внаслідок артобстрілів з боку російських сил загинули четверо цивільних громадян у містах Вовчанськ та Куп'янськ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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