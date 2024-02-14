14.02.2024 08:48 Рита Парфенова

Четверо мирних мешканців Харківщини загинули внаслідок ворожих обстрілів

Протягом доби з 13 по 13 лютого 2024 року внаслідок артобстрілів з боку російських сил загинули четверо цивільних громадян у містах Вовчанськ та Куп'янськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Він розповів, що серед жертв – три чоловіки та одна жінка. Ще троє мирних мешканців були травмовані. Вони перебували біля своїх будинків, на вулицях і навіть на ринку й не мали жодного зв'язку з військовими.



Російські обстріли призвели до руйнування цивільної інфраструктури на Харківщині. В селищах Куп'янської територіальної громади були зруйновані приватні будинки, господарські споруди, ангари для зберігання сільськогосподарської техніки та вантажні автомобілі.



У місті Вовчанську під ворожим мінометним обстрілом постраждали приватні житлові будинки, будівлі на ринку та особисті автомобілі.



«Близько 11:00 ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм», – повідомили у ХОВА.





Загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін.



Окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.



Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано понад 18320 кримінальних проваджень, пов'язаних із збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року.