Рятувальники Харківщини перевіряють місця ворожих обстрілів та долають наслідки паводку

Минулої доби рятувальники три рази виїзджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не приймали участі в гасінні пожеж, викликаних ворожими обстрілами.
Однак, навколо 11:00 рятувальники з міста Вовчанська отримали виклик на місце ворожого обстрілу, де було виявлено удар артилерії в центр міста. На жаль, наслідком цього обстрілу стало загибель 61-річної цивільної жінки, а ще одна жінка у віці 50 років отримала поранення.
Крім того, двічі протягом доби рятувальники надавали допомогу місцевому населенню у подоланні наслідків паводкових явищ. Зокрема, за допомогою мотопомп та спеціальної техніки вони відкачували талу воду з приватних подвір’їв. У селі Мартове Чугуївського району були задіяні бійці 29-ї частини ДСНС, тоді як у селі Васищеве Харківського району допомагали вогнеборці місцевої пожежної команди.
Загалом протягом доби з 13 по 14 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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