14.02.2024 08:28 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини перевіряють місця ворожих обстрілів та долають наслідки паводку

Минулої доби рятувальники три рази виїзджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не приймали участі в гасінні пожеж, викликаних ворожими обстрілами.

Однак, навколо 11:00 рятувальники з міста Вовчанська отримали виклик на місце ворожого обстрілу, де було виявлено удар артилерії в центр міста. На жаль, наслідком цього обстрілу стало загибель 61-річної цивільної жінки, а ще одна жінка у віці 50 років отримала поранення.

Крім того, двічі протягом доби рятувальники надавали допомогу місцевому населенню у подоланні наслідків паводкових явищ. Зокрема, за допомогою мотопомп та спеціальної техніки вони відкачували талу воду з приватних подвір’їв. У селі Мартове Чугуївського району були задіяні бійці 29-ї частини ДСНС, тоді як у селі Васищеве Харківського району допомагали вогнеборці місцевої пожежної команди.

Загалом протягом доби з 13 по 14 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

7 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року.