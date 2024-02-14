Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнало село Кругле Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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