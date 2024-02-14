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14.02.2024  08:08   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Авіаційних ударів зазнало село Кругле Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 лютого 2024 року.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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