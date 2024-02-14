14.02.2024 07:30 Рита Парфенова

14 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.





Існує кілька версій виникнення Дня святого Валентина



Найпоширеніша: у пізньому середньовіччі, коли владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще битиметься на полі битви на славу кесаря, заборонив солдатам одружитися. Однак римський священик Валентин таємно вінчав закоханих легіонерів, за що і був засуджений до страти, яка відбулася 14 лютого.



Поки Валентин, якого згодом почали називати святим Валентином, в ув'язненні чекав смерті, він закохався у сліпу дочку тюремника. Дехто каже, що після цього вона зцілилася дивом, а дехто, що Бог почув молитви Валентина. На прощання він написав дівчині освідчення в коханні, передплативши «Від твого Валентина».



Але є версія, що день шанування святого Валентина збігається з давньоримською традицією ворожіння під час новорічних святкувань, оскільки за римським календарем наступав новий рік саме в середині лютого. Може, від цих давніх ворожінь і пішла традиція надсилати своїм коханим анонімні листівки – той, хто отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони.



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14 лютого – неофіційний День комп'ютерника, який широко відзначається у професійному світі. 14 лютого 1946 року науковому світу та всім зацікавленим був продемонстрований перший реально працюючий електронний комп'ютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).



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Щороку, починаючи з 2012 року, 14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книг, який об'єднує всіх, хто дарує книжки дітям та прищеплює їм любов до читання.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого преподобного рівноапостольного Кирила, а також святого преподобного Авксентія. Святого Кирила називають весновказівником – якщо в цей день погода буде непогожою, то й весна буде холодною.



Якщо на городах лежить сніг – це, за повір'ями, гарна прикмета. Селяни виходили в поле або на грядки та утрамбовували сніг. Говорили, так земля буде родючим і принесе восени багатий урожай.



Вважалося, що в ніч на 14 лютого сняться пророчі сни, тож за сновидіннями передбачали майбутнє.



Також 14 лютого забобонні люди не радять стригти волосся та нігті та лікувати зуби. Можна сходити на закупівлі та купити щось цінне – кажуть, придбані цього дня речі принесуть радість і прослужать довгі роки.



За Юліанським календарем, 14 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Трифона. Вважалося, що цього дня можна заговорити мишей і якщо пощастить, зовсім вигнати їх із села. А дівчата молилися святому Трифону за добрих наречених, оскільки попереду масляні гуляння та період весіль. По погоді цього дня судили про погоду до кінця зими: «Який Трифон, такі й дні лютого, що залишилися».

Також цього дня

У 1840 народився Клод Моне, французький живописець, один із засновників імпресіонізму.



1876 – американський винахідник Олександр Белл продемонстрував перший побутовий телефон.



1933 – у Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу.



1944 – народився Алан Паркер, британський кінорежисер.



1946 – в Лабораторії балістичних досліджень Армії США запущено перший електронний комп'ютер ENIAC, що реально працює.



1979 – вперше в історії англійського футболу за перехід гравця в інший клуб заплачено один мільйон фунтів стерлінгів: Тревор Френсіс перейшов із «Бірмінгем-сіті» до «Ноттінгем форрест».



1990 – Voyager I, який залишив Сонячну систему, вперше фотографує її «з боку».



1992 – народився Фредді Хаймор, англійський актор («Чарівна країна», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Август Раш»).



1993 – Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.



2003 – у віці 6,5 років помирає клонована вівця Доллі.

2005 – троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Авраам, Анастасія, Веніамін, Гаврило, Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.



за Юліанським календарем: Василь, Вендиміан, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.



Католицькі: Валентин, Кирило, Мефодій