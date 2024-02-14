14.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні акцент на організацію та порядок, а не на творчості. Варто приділити увагу господарству та організації справ у роботі. Розмірковуйте про систематизацію важливих справ у житті. Важливо уникати поспішання та усвідомлено приймати рішення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну потрібно буде доводити свої рішення та ідеї логікою, а не емоціями. Він повинен бути готовим до того, що оточуючі не прийматимуть його слова на віру і вимагатимуть докладних пояснень. Підготовка презентації чи логічного обґрунтування допоможе переконати їх у правильності своїх аргументів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець має шанс відчути себе на коні! День наділяє його такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість та проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться йому легко. Телець здатний розібратися у заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Його плани відрізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не лише його власних справ, а й проблем оточуючих – Телець охоче виявить широту душі та допоможе тому, хто до нього звернеться по допомогу.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День дарує Близнюкам величезний, практично безмежний потенціал! Головне для них – не прогаяти момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зірки закликають Близнюків не сидіти вдома – адже під лежачий камінь вода не тече – намагатися бути в самому центрі подій. Наслідуючи цю пораду, Близнюки здатні багато чого досягти: день надасть їм шанс змінити своє життя на краще. Ну а якщо вони цим шансом не скористаються, їхнє право. Як то кажуть, «не хочу» – ось причина, «не можу» – лише привід.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки схиляють Рака до того, щоб провести цей день у тиші – і зовнішній, і внутрішній. Настав час відсторонитися від того, що відбувається, щоб подивитися на події збоку. Щоб налаштуватись на медитативну хвилю, Раку достатньо уникати активного спілкування, прислухаючись до голосу підсвідомості. Неквапливі роздуми, розслаблююча ванна, ароматичні свічки або навіть просто ліниве лежання на дивані допоможуть Раку зазирнути в себе, знайшовши відповіді на питання, що його хвилюють.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Чудовий день, коли почуття Лева будуть у рівновазі. Зірки дарують йому гармонію зі світом і із собою, і це відчують усі, хто перебуває з ним поряд. Завдяки своїм позитивним емоціям, Леву буде нескладно завоювати прихильність людей і, якщо потрібно, заручитися їхньою підтримкою. Цей день вдалий не тільки для справ, він ідеальний для нових знайомств, спілкування, романтики, подорожей, творчості. Проведіть вільний час поряд з тими, хто вам дорогий, – на вас чекає море радості, щирості та любові!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей день ідеально підходить для того, щоб Діва сконцентрувалася на своїй кар'єрі або вирішенні інших амбітних завдань. Вона має відмінні організаційні здібності, сильну волю і вміння працювати наполегливо, особливо коли це стосується гідної мети. Зірки гарантують, що, вклавши свою енергію у правильне напрямок, Діва зробить значний крок уперед.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези мають шанс переконатися у справедливості прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини обернуться для Терезів успіхом. Так що не варто нарікати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не надто позитивних подій доля підкине Терезам приємний сюрприз!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона очікує день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на його шляху. Навпаки, Скорпіон буде налаштований по-бойовому, тож перешкоди та складні завдання лише розпалять його азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Скорпіона, виконуючи для нього роль червоної ганчірки перед носом бика. Тож не Скорпіонові слід побоюватися перешкод, навпаки – саме вони змушують його боротися та перемагати!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю в будь-якій із сфер його життя може надійти вельми приваблива пропозиція, проте перш ніж на неї погоджуватися, зірки радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється каверза. Щоб це з'ясувати, Стрільцю не слід вступати в дискусію, даючи себе умовити, а потрібно зібрати більше інформації і лише потім ухвалити спокійне рішення. Якщо ж Стрілець поквапиться з відповіддю, то ризикує програти, адже, як відомо, не все золото, що блищить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки попереджають Козерога про те, що до справ не варто ставитись надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини та дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», докучаючи про найменшу помилку! Козеріг же буде налаштований так, що будь-яка неправильність здатна позбавити його душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: достатньо подивитися на себе збоку та не забувати про почуття гумору.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Події сприяють Водолію, а доля може підкинути йому приємний сюрприз. Не виключено підвищення по службі, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ сьогоднішнього дня – це стосунки з оточуючими: Водолій може випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі та своїх успіхах. Можливо, домагаючись свого, Водолій занадто штовхатиметься ліктями або ж навпаки, його досягнення викличуть заздрість. Як би там не було, Водолію варто вести себе скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День Риб обіцяє бути наповнений емоціями та душевним спілкуванням! Зірки радять їм присвятити якнайбільше часу коханій людині, друзям та рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Рибам потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Рибами та близькою людиною назріла важлива розмова, найкраще, не відкладаючи, провести її саме цього дня: Рибам можна не турбуватися про те, чи правильно їх розуміють.