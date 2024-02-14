14.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Народні прикмети

Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну.

Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди.

Зоряне небо обіцяє пізню весну.

Морозний день свідчить, що весна прийде пізно і буде холодною.