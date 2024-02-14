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14.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну.
  • Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди.
  • Зоряне небо обіцяє пізню весну.
  • Морозний день свідчить, що весна прийде пізно і буде холодною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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