Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
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Сьогодні акцент на організацію та порядок, а не на творчості. Варто приділити увагу господарству та організації справ у роботі. Розмірковуйте про систематизацію важливих справ у житті. Важливо уникати поспішання та усвідомлено приймати рішення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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