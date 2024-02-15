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15.02.2024  15:31   

Юна піаністка з Харкова виборола дві нагороди на престижному міжнародному конкурсі

Успішно виступила на конкурсі юних піаністів імені Володимира Крайнєва «Kharkiv Meets Zurich» Нора Костенко.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, учениця Дитячої школи мистецтв №4 ім. Леонтовича Нора Костенко посіла друге місце на Міжнародному конкурсі юних піаністів імені Володимира Крайнєва «Kharkiv Meets Zurich». 
 
Творче змагання відбулося у Швейцарії. З 91 заявки з різних країн світу на прослуховування наживо відібрали 51 конкурсанта.
 
 
Нора Костенко виборола дві нагороди конкурусу:
  • «Срібло» в категорії «Дебют».
  • Приз за кращу інтерпретацію твору українського композитора.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маленька піаністка з Харкова перемогла на трьох престижних конкурсах.
 
Тэги:  діти, перемога, харків, конкурс
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