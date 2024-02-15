Юна піаністка з Харкова виборола дві нагороди на престижному міжнародному конкурсі

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Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні бажано шукати нетривіальні рішення. Усі сфери життя будуть наповнені хитрими комбінаціями та неочікуваними ходами. Будьте пильні в різних ситуаціях, спробуйте розгадати сутність слів та дій оточуючих.

Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.