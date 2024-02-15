На Харківщини повідомлено про підозру чоловікові, який відповідав за музей

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Під час розслідування стало відомо, що один з мешканців селища Шевченкове, під час окупації силами рф, вирішив добровільно співпрацювати з ворогом. Він прийняв посаду "виконуючого обов'язки керівника музею Краєзнавчого музею пгт Шевченково" під окупаційною адміністрацією на початку липня 2022 року.

Цей колаборант відповідав за організацію експозицій та забезпечення порядку в музеї для нормального функціонування установи.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося спільно з Куп'янським РВП ГУНП в Харківській області.

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За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (частина 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Раніше РЕДПОСТ писав про посадовицю окупаційної адміністрації, яка втекла до Харкова, але не змогла заховатися від правоохоронців.