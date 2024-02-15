    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщини повідомлено про підозру чоловікові, який відповідав за музей
15.02.2024  13:36   Рита Парфенова

На Харківщини повідомлено про підозру чоловікові, який відповідав за музей

Продовжується робота з викриттям поплічників ворога, і вже вдалося викрити ще одного пристосуванця.

колаборант

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Під час розслідування стало відомо, що один з мешканців селища Шевченкове, під час окупації силами рф, вирішив добровільно співпрацювати з ворогом. Він прийняв посаду "виконуючого обов'язки керівника музею Краєзнавчого музею пгт Шевченково" під окупаційною адміністрацією на початку липня 2022 року.

Цей колаборант відповідав за організацію експозицій та забезпечення порядку в музеї для нормального функціонування установи.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося спільно з Куп'янським РВП ГУНП в Харківській області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (частина 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Раніше РЕДПОСТ писав про посадовицю окупаційної адміністрації, яка втекла до Харкова, але не змогла заховатися від правоохоронців.

 

Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено коригувальника, який хотів залишити без електрики п’ять областей України 14.02 Надзвичайні події У Харкові спіймали рецидивіста, який публічно підтримував дії окупантів 14.02 Надзвичайні події У Харкові викрили колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 