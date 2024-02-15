15.02.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

У МОЗ розповіли про ситуацію з ГРВІ, грипом та COVID-19 в Україні

З 5 по 11 лютого в Україні захворіло 232 199 людей, із них 124 690 – діти віком до 17 років, передає РЕДПОСТ .

У МОЗ зазначили , що медичної допомоги потребували 7 259 осіб (3% від усіх захворілих), половина госпіталізованих – 4 331 особа – діти.

Через захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції в чотирьох областях перевищено епідпоріг. Йдеться про Житомирську, Хмельницьку, Закарпатську та Чернівецьку області.

В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи: запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо. Необхідність таких заходів та план посилення на рівні громад чи області розглядають та впроваджують обласні комісії ТЕБ і НС.

Наразі у 21 регіоні зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За попередній тиждень зареєстровано 7 летальних випадків серед пацієнтів внаслідок ускладнень грипу: 4 випадки у місті Києві (вік померлих: 65, 68, 75 і 77 років) та по одному випадку у Вінницькій (31 рік) та Львівській (66 років) областях. У Черкаській області від ускладнень грипу померла 30-річна жінка, яка була при надії. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

З 5 по 11 лютого COVID-19 виявили у 2 867 людей, найбільше захворілих – в Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях. Госпіталізації потребували 759 захворілих, 111 з яких – діти. По всій країні зареєстровано 20 летальних випадків, померлі не були щеплені проти COVID-19.

Загалом з початку епідсезону (з 2 жовтня 2023 р. до 11 лютого 2024 р.) в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 932 615 українців (8% населення країни). 139 696 людей перехворіли на COVID-19: померло 732 людини, з них – 4 дитини віком до 17 років. Летальні випадки через ускладнення грипу почали реєструвати наприкінці грудня, хвороба забрала життя 43 людей.

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