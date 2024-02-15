15.02.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

Сховав у електричних вилках: на Харківщині виявили правопорушення з обігу наркотичних засобів

У вечірній час увагу правоохоронців привернув чоловік, який прямував до відділення "Нова Пошта", а побачивши поліцейських почав помітно нервувати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Така поведінка чоловіка здалася поліцейським підозрілою, і як виявилось не даремно. У ході проведення поверхневої перевірки у 27-річного чоловіка виявлено речовини схожі на наркотичні, які він попередньо заховав у електричних вилках, щоб не привертати уваги поштових працівників.

В подальшому, за місцем мешкання чоловіка, правоохоронцями проведено санкціонований обшук, у ході якого також виявлено близько 60 грамм речовин, що схожі на наркотичні.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисниця ходила по квартирах будинку по вулиці 23 Серпня з шестирічною дитиною та просила допомогти грошима.