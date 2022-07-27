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27.07.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Агрессоры пытаются запугать харьковчан, - Ігор Терехов (відео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час включення в загальнонаціональний телемарафон.


Агрессоры пытаются запугать харьковчан, - Ігор Терехов (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківській міський голова Ігор Терехов у ефірі загальнонаціонального телемарафону, зокрема відмітив: 
 
"Город Харьков обстреливается постоянно, начиная с 24 февраля, с того момента, когда российские агрессоры начали войну против независимой Украины. И сегодняшний  день тоже не стал исключением. МЧС установило,что это  были ракеты С300. И знаете, удивительно, что российские агрессоры такими раетами обстреливают Харьков. Видимо у них закончились другие ракеты.
 
Ситуация напряженная. Агрессоры пытаются запугать харьковчан. внести смуту, разбалансированность в жизнь Харькова. Но я абсолютно уверен что это у них не получится, потому, что мы вместе, харьковчане сконцентрированы, 
наши войска сегодня стоят на защите города Харькова неависимой Украины и я уверен, что оккупантам их планы по запугиванию горожан, запугиванию Харькова не суждено осуществить."     
 

 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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