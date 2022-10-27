27.10.2022 16:58 Дмитро Колонєй

Обдурили на 10 тісяч доларів: у Харкові судитимуть аферистів (фото)

У Харкові завершено досудове слідство стосовно двох шахраїв

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, двоє ділків, один з яких видавав себе за співробітника СБУ, здійснювали психологічний вплив на чоловіка, який обвинувачується у вчиненні злочину у сфері господарської діяльності. Вони запевнили обвинуваченого, що можуть домовитись із суддею Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Вартість такої «послуги» спочатку складала 10 тисяч доларів США – цю суму обвинувачений передав ділкам. Але в подальшому апетити зловмисників зросли, і вони стали вимагати ще 2 тисячі доларів США від обвинуваченого, на передачу яких він погодився.

15 серпня 2022 року при отриманні частини суми в розмірі 1 тисячі доларів США двох вказаних осіб затримано. Тепер вони самі стали обвинуваченими – справу стосовно них розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.