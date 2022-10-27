27.10.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Понад 70% українців відчувають стрес чи знервованість

Відсоток тих, хто звертається за допомогою до фахівця, занадто малий.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що понад 70% українців відчувають стрес або знервованість і лише 2% звертаються до фахівця. Такі дані озвучені сьогодні на брифінгу «Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни», в якому взяв участь міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Під час заходу були презентовані результати проведеного компанією «Gradus» дослідження психологічного стану українців під час війни, а також їхньої готовності звертатися по допомогу до фахівців. Результати будуть використані під час роботи над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська.

«24 лютого з'явився новий, невідомий поки для експертів фактор, що впливає на психічне здоровʼя. Такого рівня війни за існування доказової бази психологічної та психіатричної допомоги у нас не було. Тож цей фактор і вплив широкомасштабної війни на стан психічного здоровʼя будуть досліджуватися десятиліттями», – зазначив під час свого виступу Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, з початку повномасштабної війни росії проти України 650 тисяч людей звернулися до психологів і психіатрів в системі охорони здоровʼя й отримали психологічну допомогу. Між тим, поза межами системи теж працює велика кількість психологів, на різних рівнях – як державних, так і недержавних. Вони також надають послуги і допомагають українцям долати проблеми психологічного характеру. А вони, на жаль, є у багатьох – і це підтверджують дані дослідження.

Так, 71% опитаних відчували останнім часом стрес або сильну знервованість. Половина опитаних відчувають тривожність і напругу. Причому найбільша частка тих, хто останнім часом відчуває стрес або сильну знервованість, – серед жінок та людей віком 25-34.

Українці час від часу думають, що їм потрібна допомога, але все одно по неї не звертаються. 49% вважають, що психологічна допомога – це лише для психічно хворих людей. І лише 2% респондентів консультуються з фахівцем – психологом, психотерапевтом, сімейним лікарем чи терапевтом.

Експерти стверджують, що культури піклування про своє психічне здоров'я в Україні практично немає. Понад 80% українців ніколи в житті не зверталися до психолога.

З цього приводу міністр охорони здоровʼя наголосив на важливості навчитися не соромитися і за потреби звертатися по допомогу. Візит до психолога має бути нормою і пріоритетом. МОЗ, разом з іншими міністерствами та залученими до процесу сторонами, активно працює над доступністю й якістю надання психосоціальної підтримки. З іншого боку, пацієнти мають навчитися звертатися до фахівців у разі потреби.

Адже нам усім разом потрібно подолати стрес та тривожність, які нам принесла війна. Це дасть нам сили перемагати і відновлюватись, змінюватись на краще, підтримувати близьких і всю Україну.

Олена Зеленська ініціювала створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Серед її цілей – сформувати культуру піклування про психічне здоров'я, навчити українців технікам самодопомоги, а також створити систему з якісними та доступними послугами із психічного здоров'я.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.