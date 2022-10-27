27.10.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновить роботу міграційна служба

Виїзна мобільна група ГУ ДМС у Харківській області почне працювати у деокупованому Ізюмі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційна служба Харківської області.

Повідомляється, що пріоритетним завданням мобільної групи є оформлення ID-картки вперше при досягненні 14-річного віку і відновлення втрачених або знищених під час російської агресії паспортів.

Мобільна група ГУ ДМС буде працювати у місті Ізюм щочетверга, до повного відновлення роботи підрозділу.

З 1 листопада у місті Ізюм буде надаватись консультація з питань забезпечення населення дійсними документами. Графік прийому громадян: пн-пт, 9:00-15:00.

Телефон для довідок Ізюмського відділу ГУ ДМС у Харківській області: +38(095)0452263.

Нагадаємо, фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області.