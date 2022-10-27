    
Главная Новини Харкова Суспільство В Ізюмі відновить роботу міграційна служба
27.10.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновить роботу міграційна служба

Виїзна мобільна група ГУ ДМС у Харківській області почне працювати у деокупованому Ізюмі.

міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційна служба Харківської області.
 
Повідомляється, що пріоритетним завданням мобільної групи є оформлення ID-картки вперше при досягненні 14-річного віку і відновлення втрачених або знищених під час російської агресії паспортів.
Мобільна група ГУ ДМС буде працювати у місті Ізюм щочетверга, до повного відновлення роботи підрозділу.
 
З 1 листопада у місті Ізюм буде надаватись консультація з питань забезпечення населення дійсними документами. Графік прийому громадян: пн-пт, 9:00-15:00.
 
Телефон для довідок Ізюмського відділу ГУ ДМС у Харківській області: +38(095)0452263.
 
Нагадаємо, фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционная служба
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Влада У Харківській області створено ще 8 військових адміністрацій 27.10 Надзвичайні події Чоловік під Харковом активно співпрацював з ворогом 27.10 Дороги та транспорт У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 