27.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут

Для жителів селища Жуковського вводять новий автобусний маршрут.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що автобус №69е «Пр. Жуковського - ст. м. «Університет» почне курсувати відзавтра, 28 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців сел. Жуковського, мікрорайонів Шишківка та Помірки на період воєнного стану.

Автобус №69е курсуватиме так: пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - вул. Чкалова - вул. Лісопаркова - вул. Рудика - Харківське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - ст. м. «Університет»; у зворотному напрямку: пр. Незалежності - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська і далі за маршрутом.

Нагадаємо, що на цей маршрут вийдуть два автобуси , які Харкову передали з Чехії.