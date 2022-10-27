У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут

Для жителів селища Жуковського вводять новий автобусний маршрут.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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