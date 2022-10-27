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27.10.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут

Для жителів селища Жуковського вводять новий автобусний маршрут.

автобус Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що автобус №69е «Пр. Жуковського - ст. м. «Університет» почне курсувати відзавтра, 28 жовтня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців сел. Жуковського, мікрорайонів Шишківка та Помірки на період воєнного стану.
 
Автобус №69е курсуватиме так: пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - вул. Чкалова - вул. Лісопаркова - вул. Рудика - Харківське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - ст. м. «Університет»; у зворотному напрямку: пр. Незалежності - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська і далі за маршрутом.
 
Нагадаємо, що на цей маршрут вийдуть два автобуси, які Харкову передали з Чехії.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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