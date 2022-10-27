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27.10.2022  17:46   Дмитро Колонєй

Чоловік під Харковом активно співпрацював з ворогом

Слідчі заочно повідомили людину про підозру у колабораційній діяльності під Харковом

Співпрацював з ворогом мешканець села Макарове на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, після повномасштабного вторгнення агрксора на територію України 43-річний чоловік з села Макарове Богодухівського району добровільно обійняв посаду інспектора відділу внутрішньої політики так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області.
 
Свою діяльність з окупантами зловмисник почав у червні. Він активно підтримував збройну агресію окупантів проти України. Напередодні звільнення села Макарове Богодухівського району втік до країни агресора. 
 
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
 
Тэги:  предательство, макарово, харьков
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