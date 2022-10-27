27.10.2022 17:46 Дмитро Колонєй

Чоловік під Харковом активно співпрацював з ворогом

Слідчі заочно повідомили людину про підозру у колабораційній діяльності під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, після повномасштабного вторгнення агрксора на територію України 43-річний чоловік з села Макарове Богодухівського району добровільно обійняв посаду інспектора відділу внутрішньої політики так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області.

Свою діяльність з окупантами зловмисник почав у червні. Він активно підтримував збройну агресію окупантів проти України. Напередодні звільнення села Макарове Богодухівського району втік до країни агресора.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.