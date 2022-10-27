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27.10.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області створено ще 8 військових адміністрацій

Президент України затвердив створення ще 8 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що також Володимир Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій.
 
Зокрема створено:
 
  • Вовчанську міську військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Тамаз Гамбарашвілі;
  • Дворічанську селищну військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Галина Турбаба;
  • Кіндрашівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Сергій Костюков;
  • Куньєвську сільську військову адміністрацію Ізюмського району, начальник – Сергій Мовчан;
  • Купʼянську міську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Андрій Беседін;
  • Петропавлівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Ольга Козирєва;
  • Печенізьку селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник - Олександр Гусаров;
  • Чкаловську селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Сергій Котенко.
"Вітаю усіх новопризначених керівників. Попереду у нас багато надскладних викликів та завдань. Спільно працюємо на благо наших громад!" - зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, в Ізюмі відновить роботу міграційна служба.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков
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