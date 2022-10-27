27.10.2022 18:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області створено ще 8 військових адміністрацій
Президент України затвердив створення ще 8 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що також Володимир Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій.
Зокрема створено:
-
Вовчанську міську військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Тамаз Гамбарашвілі;
-
Дворічанську селищну військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Галина Турбаба;
-
Кіндрашівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Сергій Костюков;
-
Куньєвську сільську військову адміністрацію Ізюмського району, начальник – Сергій Мовчан;
-
Купʼянську міську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Андрій Беседін;
-
Петропавлівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Ольга Козирєва;
-
Печенізьку селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник - Олександр Гусаров;
-
Чкаловську селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Сергій Котенко.
"Вітаю усіх новопризначених керівників. Попереду у нас багато надскладних викликів та завдань. Спільно працюємо на благо наших громад!" - зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, в Ізюмі відновить роботу
міграційна служба.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0