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14.12.2022  17:49   

Ще два пункти обігріву відкривають у центі Харкова та на Салтівці: адреси

Про відкриття пунктів обігріву «Теплий хаб» у Харкові подбав єврейський благодійний фонд "Хесед - Шааре Тіква"

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, Харківський єврейський благодійний фонд "Хесед - Шааре Тіква" у партнерстві з територіальними центрами Київського та Салтівського районів відкриває пункти обігріву «Теплий хаб». 
 
Там можна зігрітися, отримати психологічну допомогу та підзарядити телефон.  

Адреси пунктів обігріву:  

  • вул. Валентинівська, 23-г, ст. м. «Студентська» (жовта двоповерхова будівля колишнього дитсадка). Графік роботи: з 9:00 до 15:00 щоденно, крім суботи та неділі;  
  • вул. Багалія, 12, ст. м. «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова» (рожевий одноповерховий будинок). Графік роботи: з 8:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі.  
 
Новини та анонси заходів у «теплих хабах» публікуватимуться у телеграм-каналах: Салтівського та  Київського районів.
 
Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: (050) 392-21-71.  
 
Проєкт реалізовано за фінансової підтримки єврейської гуманітарної організації «Джойнт» та британського фонду «Всесвітня єврейська взаємодопомога».
 
Тэги:  отопительный сезон, пункты обогрева, харьков
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