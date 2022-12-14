14.12.2022 17:49
Ще два пункти обігріву відкривають у центі Харкова та на Салтівці: адреси
Про відкриття пунктів обігріву «Теплий хаб» у Харкові подбав єврейський благодійний фонд "Хесед - Шааре Тіква"
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міскьраду, Харківський єврейський благодійний фонд "Хесед - Шааре Тіква" у партнерстві з територіальними центрами Київського та Салтівського районів відкриває пункти обігріву «Теплий хаб».
Там можна зігрітися, отримати психологічну допомогу та підзарядити телефон.
Адреси пунктів обігріву:
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вул. Валентинівська, 23-г, ст. м. «Студентська» (жовта двоповерхова будівля колишнього дитсадка). Графік роботи: з 9:00 до 15:00 щоденно, крім суботи та неділі;
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вул. Багалія, 12, ст. м. «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова» (рожевий одноповерховий будинок). Графік роботи: з 8:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі.
Новини та анонси заходів у «теплих хабах» публікуватимуться у телеграм-каналах: Салтівського
та Київського
районів.
Проєкт реалізовано за фінансової підтримки єврейської гуманітарної організації «Джойнт» та британського фонду «Всесвітня єврейська взаємодопомога».
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