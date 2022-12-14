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14.12.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

У Балаклії облаштовують тимчасову переправу

У ході бойових дій низку мостів в громаді було зруйновано.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
Повідомляється, що облаштування переправи відбувається через зруйнований міст.
 
У ході бойових дій низку мостів в громаді було зруйновано. Зараз 3 тимчасові переправи поблизу них вже зроблено, та наразі тривають роботи з облаштування тимчасового переїзду на автомобільній дорозі у напрямку Балаклійської лікарні.
 
Завдяки тимчасовому переїзду  значно спроститься  сполучення центру міста з лікарнею, міським цвинтарем та мікрорайоном Піски і Легерські Піски. 
 
Нагадаємо, у Харкові деякі тролейбуси змінять маршрут.
 
Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  харьков, дороги
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