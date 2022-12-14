14.12.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

У Балаклії облаштовують тимчасову переправу

У ході бойових дій низку мостів в громаді було зруйновано.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.

Повідомляється, що облаштування переправи відбувається через зруйнований міст.

У ході бойових дій низку мостів в громаді було зруйновано. Зараз 3 тимчасові переправи поблизу них вже зроблено, та наразі тривають роботи з облаштування тимчасового переїзду на автомобільній дорозі у напрямку Балаклійської лікарні.

Завдяки тимчасовому переїзду значно спроститься сполучення центру міста з лікарнею, міським цвинтарем та мікрорайоном Піски і Легерські Піски.